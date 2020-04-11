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أول تعليق من زوج الطبيبة المتوفاة بكورونا على رفض الدفن (فيديو)

السبت 11/أبريل/2020 - 08:23 م
داليا الحسين

علق الدكتور أحمد الهنداوي، زوج الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا سونيا عبدالعظيم، على رفض أهالي قرية بالدقهلية دفن جثمان زوجته قائلًا: "الحمدلله، هي صبرت، ونسأل الله أن يجازيها أجر الصابرين.. وإن لله وإنا إليه راجعون.. لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا يرحمها".

وقال "الهنداوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن قوات الأمن حضرت بعد أن نشبت مشادة بسبب منع الأهالي دفن الطبيبة، معلًقا: "مشهد غريب جدا.. ومكنتش متوقع حاجة زي كده.. والحمدلله".

وأوضح زوج الطبية المتوفاة بفيروس كورونا تفاصيل الواقعة: كنا نرغب في دفنها في مدفنها الخاص بقرية شبرا البهو بالدقهلية، مضيًفا أن جثمان زوجته ظل 6 ساعات قبل دفنها في القرية بمساعدة الشرطة، وفور الوصول إلى طريق المقابر بالقرية وجدنا الأهالي قطعوا الطريق ورفضوا دخول المقابر وكسروا زجاج سيارة الإسعاف".

الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم.

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