Advertisements

الأسواق تُطبق أسعار البنزين الجديدة بعض قرار الخفض

السبت 11/أبريل/2020 - 08:19 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
واصلت أسعار البنزين الانخفاض على مستوى العالم، وبقية المشتقاط النفطية، تأثرًا بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتواصل "أوبك+" ومجموعة العشرين محاولاتها لمنع انهيار السوق، واستعادة الاستقرار.

أسعار البنزين الجديدة

وعقدت لجنة تسعير المنتجات البترولية تلقائيًا اجتماعًا، لمراجعة أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية، وتطبيق المعادلة السعرية الربع سنوية، وفق متوسطات أسعار الخام العالمية وسعرف الصرف، وتقصي بتعديل الأسعار للمستهلكين بحد أقصى 10 % ارتفاعًا وهبوطًا.

تطبيق أسعار البنزين الجديدة

وطبقت أسعار البنزين الجديدة بدءًا من اليوم السبت الموافق الـ11 من أبريل الجاري، من الثامنة، في ظل استقرار باقي أسعار المنتجات البترولية دون تغيير.

أسعار البنزين والتكلفة

وجُنب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، التي يتعض لها العالم لتنخفض أسعار البنزين وتستقر بعض الأسعار في ظل استمرار التوقعات بشأن اتعاش سوق النفط.

وعدلت اللجنة أسعار البنزين بكافة أنواعه بالأسواق للمستهلك، ونرصد من خلال بوابتنا "الفجر الإلكتروني قائمة بالأسعار المعدلة في السطور التالية: 

- البنزين ٩٥   8.50 جنيه للتر

- البنزين ٩٢     7.50 جنيه للتر

- البنزين ٨٠    6.25 جنيه للتر

وعُدل سعر المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه/طن، مع بداية التطبيق من الـ8 صباح اليوم.

تحرير أسعار البنزين

وارتفعت أسعار البنزين في مصر، في الـ5 من يوليو الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود التي وضعتها الحكومة المصرية.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتشار الفيروس الفيروس كورونا البنزين في مصر البنزين ازمه كورونا أسعار البنزين

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن تطورات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 8 ساعات

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة الموسم.. الزمالك لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري بشرط !

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطالب إدارة الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ يوم

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رحلة صعود أسعار البنزين منذ فبراير 2016 حتى اليوم

أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2020

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

عاجل .. موعد تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بعد انخفاضها

هل ستنخفض الأجرة بعد تراجع أسعار الوقود؟

أول تعليق من وزير البترول بعد خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:50 م

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

05:21 م

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

07:52 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: حكاء مصر "المنسي" قنديل