الأسواق تُطبق أسعار البنزين الجديدة بعض قرار الخفض

واصلت أسعار البنزين الانخفاض على مستوى العالم، وبقية المشتقاط النفطية، تأثرًا بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتواصل "أوبك+" ومجموعة العشرين محاولاتها لمنع انهيار السوق، واستعادة الاستقرار.





أسعار البنزين الجديدة





وعقدت لجنة تسعير المنتجات البترولية تلقائيًا اجتماعًا، لمراجعة أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية، وتطبيق المعادلة السعرية الربع سنوية، وفق متوسطات أسعار الخام العالمية وسعرف الصرف، وتقصي بتعديل الأسعار للمستهلكين بحد أقصى 10 % ارتفاعًا وهبوطًا.





تطبيق أسعار البنزين الجديدة





وطبقت أسعار البنزين الجديدة بدءًا من اليوم السبت الموافق الـ11 من أبريل الجاري، من الثامنة، في ظل استقرار باقي أسعار المنتجات البترولية دون تغيير.





أسعار البنزين والتكلفة





وجُنب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، التي يتعض لها العالم لتنخفض أسعار البنزين وتستقر بعض الأسعار في ظل استمرار التوقعات بشأن اتعاش سوق النفط.





وعدلت اللجنة أسعار البنزين بكافة أنواعه بالأسواق للمستهلك، ونرصد من خلال بوابتنا "الفجر الإلكتروني قائمة بالأسعار المعدلة في السطور التالية:





- البنزين ٩٥ 8.50 جنيه للتر





- البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر





- البنزين ٨٠ 6.25 جنيه للتر





وعُدل سعر المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه/طن، مع بداية التطبيق من الـ8 صباح اليوم.





تحرير أسعار البنزين





وارتفعت أسعار البنزين في مصر، في الـ5 من يوليو الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود التي وضعتها الحكومة المصرية.











