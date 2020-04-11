محافظة الجيزة تفتتح معرض لبيع الخضروات والفاكهة بأرخص الأسعار

افتتح اليوم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكبر معرض لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية بمنطقة أرض المطاحن بالطالبيه بشارع فيصل والذي تنظمه الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد الغرفة أن هذا المعرض يأتي تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد".

وقال "محافظ الجيزة"، إنه فى إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، قامت محافظة الجيزة بالقضاء على كافة الأسواق العشوائية، وهو ما تتطلب البحث عن بدائل دائمة بالتعاون مع شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة والتي لا تتأخر أبداً فى دعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة.

أوضح "المحافظ"، أن المعرض يتضمن عرض كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المعرض الذي سيتم تعميمه خلال الفترة المقبلة بكافة مراكز محافظة الجيزة مزود بعناصر التطهير والتعقيم والتهوية ومقاعد للجلوس وتوزيع الكمامات علي المترددين.

ومن جانبه، قال عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة التجارية بالجيزة تطبق منظومة متكاملة فالمعرض الذي تم افتتاحه لا يضمن فقط البيع للجمهور بأسعار الجملة بل يتضمن كذلك كافة وسائل الوقاية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وتم تحديد مسافات آمنة بين المترددين على المعرض.

أوضح "ناصر"، أن المعروضات من السلع داخل المعرض يتم بيعها بالكامل بأسعار الجملة بعد تجاوز كافة الحلقات الوسيطة فى المنظومة التجارية، مؤكداً أن الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة هدفها الأول فى تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والعالم أجمع دعم المواطن المصري وتوفير السلع بشكل منتظم.