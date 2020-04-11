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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 11/أبريل/2020 - 08:19 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 11/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وزارة الصحة المغربية تعلن شفاء 22 حالة من فيروس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، شفاء 22 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 146، وتسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19600
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أفادت وكالة "رويترز"، بأن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19600 لتسجل أعلى حصيلة في العالم متجاوزة إيطاليا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || كندا تعلن تسجيل 1316 إصابة بـ كورونا ووفاة 79
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت وزارة الصحة الكندية، مساء السبت، عن تسجيل 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1316 إصابة.

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