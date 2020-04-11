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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
السبت 11/أبريل/2020 - 08:19 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 11/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || وزارة الصحة المغربية تعلن شفاء 22 حالة من فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، شفاء 22 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 146، وتسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19600
أفادت وكالة "رويترز"، بأن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19600 لتسجل أعلى حصيلة في العالم متجاوزة إيطاليا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || كندا تعلن تسجيل 1316 إصابة بـ كورونا ووفاة 79
أعلنت وزارة الصحة الكندية، مساء السبت، عن تسجيل 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1316 إصابة.
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