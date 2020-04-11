أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 11/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، شفاء 22 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 146، وتسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.