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جازان.. "الدفاع المدني" يُحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

السبت 11/أبريل/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، مساء اليوم السبت، أنها تُحذر من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة.

وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن تلك التقلبات تتمثل في "هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، وفقًا للتوقعات المناخية اعتبارًا من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس القادم على معظم محافظات المنطقة".

ودعت الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ وذلك لما تُشكِّله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

كما شددت على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان: إن "رجال الدفاع المدني بالمنطقة يعملون على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة"، مشدداً على أنه تم "تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".

هذا وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق من مساء اليوم، في توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الأحد: إن "الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على 6 مناطق".

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان، عبر موقعها الرسمي: أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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جازان الدفاع المدني التقلبات الجوية

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