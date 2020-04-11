يوفنتوس يقحم نجمي الفريق لخطف صفقة الموسم من الريال وباريس

أكدت تقارير إيطالية، أن يوفنتوس الإيطالي وضع خطة محكمة لخطف صفقة مهمة من ريال مدريد وباريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ويسعى يوفنتوس لاستخدام سلاح جديد للتفوق على ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في سباق التعاقد مع لاعب تشيلسي كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، أن يوفنتوس يخطط لضم كانتي في الصيف، وعلاوة على ذلك، فإن البيانكونيري بقيادة المدرب ماوريزيو ساري لديه استراتيجية للتفوق على باريس سان جيرمان وريال مدريد لضم اللاعب الفرنسي.

وأشار الموقع، إلى ان يوفنتوس يسعى لاستخدام ميراليم بيانيتش أو أليكس ساندرو ، لإقناع تشيلسي بترك نغولو كانتي في الصيف.