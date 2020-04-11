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جلسة طربية لـ الفنان عاصي الحلاني وهذه رسالته للجمهور

السبت 11/أبريل/2020 - 09:39 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
مصطفى فكيه
شارك الفنان عاصي الحلاني، جمهوره بفيديو جديد له على حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" أثناء عزفه بالعود ويقوم بغناء" واني مارق مريت"، فيما شاركه الغناء أفراد أسرته. 

وعلق عاصي على الفيديو قائلاُ:" من الحجر المنزلي جزء صغير أثناء اللقاء المباشر على فيس بوك"، واختتم عاصي الفيديو، موجها رسالة لجمهوره، وقال:" لله لا يحرمكم السعادة، ولا يحرمكم الفرحة، وهدوء البال، والاستقرار الأسرى والعائلي".

من ناحية اخرى لم تكن المرة الأولى للنجم عاصي الحلاني على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ويحثهم على البقاء في المنزل، حيث شارك فيديو ظهر من خلاله زوجان يمكثان داخل منزلهما أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.

وكتب الحلاني، عبر الفيديو الذي نشره سخرية من تفشي فيروس كورونا، "بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".

وكان النجم عاصي الحلاني قد أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "اضحكي، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغاني المميزة، وشارك معه في الحفل ابنه الوليد الحلاني الذى كان مفاجأة الحفل، ورفع شعار كامل العدد.

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