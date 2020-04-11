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عالميًا.. الولايات المتحدة تسجل أعلى عدد وفيات "كورونا"

السبت 11/أبريل/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر

تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الـ 20 ألف حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، وذلك حسب إحصاء أجرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة، ويعتبر عدد سكان الولايات المتحدة أكبر خمس مرات من عدد سكان إيطاليا وأكبر سبع مرات تقريباً من سكان إسبانيا.

هذا وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن من جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من 2000 حالة يومياً على مدى الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف، إذا تم رفع القيود غير المسبوقة بالبقاء في المنزل، والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأمريكيين داخل منازلهم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 107 ألف حالة وفاة، وأكثر من 395 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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