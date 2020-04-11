فيديو صادم.. حرب شوارع في تركيا بسبب رغيف العيش

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو صادم في تركيا يكاد يصل إلى حرب الشوارع بسبب رغيف الخبز، مشيرا إلى أن أنقرة تعاني الانهيار الاقتصادي داخل تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، وفقدان الحكومة التركية السيطرة".





وعقب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت قائلًا: "خلينا نسمع ونشوف، حرب في الشوارع بين الأتراك من أجل الحصول على الخبز"، و"طوابير للحصول على الخبز من أفراد الشعب التركي، وأردوغان يساعد الإرهاب ويترك الشعب التركي بدون خبز"، مشيرا إلى أن الأتراك نزلوا في الشوارع في ساعات حظر التجول في تركيا للتأكيد على رفضهم للسياسات وقرارات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.





وكانت السلطات في تركيا أعلنت في مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.





وبدأ سريان العزل التام، الذي تضمن حظرا للتجول، من منتصف ليل الجمعة السبت، مما يعني أنه لم تكن هناك فرصة أمام الأتراك سوى 3 ساعات لشراء احتياجاتهم الأساسية.





وقال موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي إن إعلان السلطات المفاجئ أدى إلى تدفق السكان بشكل كبير على الأسواق والمخابز لتخزين المستلزمات الأساسية قبل حلول منتصف الليل، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطرابات.





ومن جانبه، كتب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تغريدة على تويتر، جاء فيها أن بلديته لم يتم إبلاغها مسبقا بشأن حظر التجول، مشددا على أن مثل هذه القرارات من جانب واحد "لن تؤدي إلا إلى مزيد من بث الذعر والارتباك".



