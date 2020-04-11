كريم محمود عبر العزيز: "الحمدلله حبيبة الاسم اللي ابويا اختاروا معايا"

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نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت هذه الصورة احتفاله بمجئ ابنته، ويكشف عن سبب تسمية ابنته بهذا الاسم قائلا: "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه الاسم اللي ابويا اختاره معايا، حبيبة كريم محمود عبد العزيز".



وتابع "عبد العزيز" قائلا: "اللهم انبتها نباتا حسنا، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ماشاءالله الله أكبر ربنا يزيد ويبارك وتكبر وتفرح بيها وتشرفك يا نجم مبروك.