4 صفقات مفاجأة على طاولة الأهلي لتعويض رمضان صبحي









يسعى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لتعويض رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.





وظهر على رادار القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة أربع لاعبين لتعويض الرحيل المحتمل لرمضان صبحي في نهاية الموسم الجاري.





ويتصدر قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في الصيف لتعويض صبحي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وجاستون سيرينو لاعب صن داونز وكينو لاعب بيراميدز والمعار إلى الجزيرة الإماراتي ويوسف بلايلي لاعب أهلي جده.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وقد اكد اللاعب منذ عدة أيام أنه يفضل العودة إلى الاحتراف مرة أخرى.



