العاملون في الرئاسة أحدثهم.. أهم المتبرعون بجزء من الرواتب بسبب كورونا

يُظهر معدن الشعب المصري في الأزمات، يساند بعضه البعض، بتوفير احتياجات الفئات المتضررة، وفي ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مبالغ مالية من صندوق تحيا مصر، لرعاية المتضررين من الفيروس، لذا تبرع المسؤولون، بجزء من راتبهم لصالح الصندوق.





تبرع العاملين بالرئاسة لتحيا مصر

جاء العاملين برئاسة الجمهورية، على رأس المتبرعين لصندوق تحيا مصر لصالح المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تبرعوا بنسبة 20% من رواتبهم لمدة 3 شهور، حسب تصريحات أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





تبرع رئيس المركزي للمحاسبات

وعلى غرار العاملين برئاسة الجمهورية، قرر المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التبرع بنسبة 20% من راتبه الشهري لمدة ثلاث أشهر لصندوق "تحيا مصر".





رئيس جامعة الأزهر يتبرع لتحيا مصر

وخصص الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، راتب شهر، لدعم المتضررين من كورونا، لصالح صندوق تحيا مصر.





تبرع رئيس جامعة القاهرة

لم تكن جامعة الأزهر الأخيرة، بل لحقها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حيث أعلن تبرعه بـ20% من راتبه.





تبرع جامعة الأقصر

كما قرر الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس مجلس إدارة جامعة الأقصر، وعمداء الكليات، التبرع بنسبة 25% من رواتبهم، لصندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة.





تبرع جامعة الزقازيق

وعلى خطى رؤساء الجامعات، أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، تبرعه بـ20% من راتبهم لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، تضامنا مع إجراءات الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ودعم الأسر المتضررة جراء الفيروس.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



