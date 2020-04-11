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مبلغ خيالي.. آرسنال يقدم عرض لضم مهاجم ريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 08:45 م
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
أفادت التقارير أن آرسنال يحضر عرضًا بقيمة 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) لمهاجم ريال مدريد لوكا جوفيتش.

وقع مدريد مع يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي ، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كافح من أجل ترك بصمته في برنابيو ، حيث سجل هدفين فقط في 24 مباراة لصالح المرينجي.

يمتلك يوفيتش عقدًا في ريال مدريد حتى صيف 2025 ، ولكن كانت هناك اقتراحات بأنه يمكن أن يرحل في نهاية الموسم.

وفقًا لتقارير في إسبانيا ، فإن آرسنال يحضر عرضًا بقيمة 50 مليون يورو (44 مليون جنيه استرليني) على أمل جلب المهاجم الصربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سجل يوفيتش 36 هدف في 75 مباراة خلال الفترة التي قضاها في فرانكفورت لكنه وجد صعوبة في الحصول على مكان اساسي في تشكيلة زيدان بسبب وجود كريم بنزيمة.

ومن المتوقع أن يكون آرسنال أول المهتمين بضم يوفنتيتش هذا الصيف  نظراً للرحيل المحتمل لقائد الفريق بيير إيميريك أوباميانج.

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