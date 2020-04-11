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الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

السبت 11/أبريل/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

بدأ مسئولو الأهلي التحرك، للتعاقد مع صفقة مدوية في الصيف المقبل، كان يخطط الزمالك لضمها في الفترة المقبلة.

 

ويسعى الأهلي لضم محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، والذي يعد على رأس أولويات الزمالك لتدعيم صفوفه.

 

وكان الزمالك قد حاول ضم عبد العاطي في الميركاتو الشتوي، ولكن إدارة دجلة رفضت التفريط في جهود اللاعب، خاصة وأنه من الركائز الأساسية للفريق الدجلاوي.

 

ويعتمد الأهلي على علاقته القوية بمسئولو دجلة لحسم صفقة عبد العاطي على الرغم من اهتمام الزمالك بضمه.

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