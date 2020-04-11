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الصحة البحرينية تعلن تعافي 4 حالات جديدة من فيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم السبت، تعافي 4 حالات جديدة من فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 555.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 12 حالة وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع مخالطيهم وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.

وتابعت أن الإصابات الجديدة بين العمال الوافدين وتم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم في عدد من المناطق، وتبين عدم مغادرتهم أماكن سكنهم ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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وزارة الصحة زار تعافي الفيروس كورونا البحرين الاحترازية 4 حالات

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