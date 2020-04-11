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راغب علامة يعلن عن طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 09:55 م
راغب علامة
راغب علامة
شيماء يونس
نشر الفنان اللبناني راغب علامة، تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يتحدث فيها إصابة ابنة شقيقته بفيروس كرونا والشفاء منه بعد معاناة مع المرض، ونوه عن كونها تعيش في أميركا في ولاية ميسوري، حيث وضح أن أمريكا عاجزة عن إدخال كل من اصيب بالفيروس إلى المستشفى.


وجاءت التغريدة قائلا فيها:" ‏ميرڤت ابنة شقيقتي،تعيش في أميركا في ولاية ميسوري،أصيبت ب فيروس كورونا،والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى حيث أن أميركا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى،وطببت نفسها بنفسها نشرت تجربتها ونصائحها بعد ٣ أسابيع من المعاناة،الحمدلله عالسلامة حبيبتي".

وجاءت عدة تغريدات من ابنة شقيقة راغب علامة قائلة:"
بعد 21 يومًا من القتال الصامت COVID19 ، أعتقد أنه من الآمن أن أقول أخيرًا إنني أتحسن، لكن الأمر استغرق أكثر من ثلاثة أسابيع لقول ذلك، مما يعني أنني لم أكن في المستشفى"، وتابعت بتغريدة أخرى قائلة:" لا أعرف كيف مرضت لأنني كنت "في عزل منزلى" وأعمل من المنزل لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن تبدأ الأعراض، لم يكن لدي حمى على الإطلاق، بدأ بصداع شديد وضيق في التنفس حوالي 7 أيام قبل ظهور الأعراض الأخرى"، وتابعت حديثها قائلة:"
بعد فترة وجيزة ، أعقب ذلك صعوبة شديدة في التنفس والسعال من شأنه أن يبقيني مستيقظًا طوال الليل، بعد نوبة السعال، كان جسمي كله يرتجف ويجب أن أستلقي، ظللت أعاني من قشعريرة وتعرق بارد على الرغم من عدم إصابتي بالحمى وشعر صدري ضيق".


واستكملت الحديث عن مرضها وكيف بدأ الأمر، وكيف شفيت منه قائلة:"جاء الألم في عضلات بطني واضلعي ، وشعرت بالألم في عضلاتي، وبنقص مستمر في الطاقة، اشتدت الأعراض باستمرار، لكني أعتقدت أنني بخير وأنا أتحسن، لكن بعد فترة وجيزة، زدادت الأعراض سوءًا لدرجة أنني لن أتمكن من المشي أو التحدث"، وتابعت:" بعد ١٤ يوم اختفى الألم واختفى السعال مع ضيق التنفس" واضافت:" عمري أقل من 30 عامًا وليس لدي أي ظروف موجودة مسبقًا، بدأت الأعراض التي أعانيها بعد أقل من 15 يومًا من بدء العمل من المنزل، لذلك من المحتمل أنني تعرضت للفيروس قبل ذلك على الرغم من الاحتياطات العديدة التي كنت أتخذها".

وانهت حديثها قائلة:" كان هذا اللقاء الفيروسي صعبًا حقًا ، وعندما أحثك ​​على #StayHome ، فذلك لأننا عرضة لهذا الفيروس تمامًا مثل كبار السن. لا أرغب بتجربتي مع أي شخص لذا أرجوك أبقى بالمنزل".

والجدير بالذكر أن راغب علامة نشر أغنية بعنوان "إنتو أملنا"، عبر من خلالها عن تقدير الطواقم الطبية وما يقومون به من أعمال أمام فيروس كرونا المستجد وقوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر التي تحارب فيروس كورونا، وظهر الفنان اللبناني في الكليب المصاحب للأغنية، ومعه الملحن والموزع الموسيقي، جان ماري رياشي، والأغنية من كلمات الأغنية نزار فرنسيس.

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