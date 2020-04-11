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نداء شرارة تغني 'حبيتك بالتلاتة' عبر لايف على "فيسبوك"

السبت 11/أبريل/2020 - 09:57 م
نداء شرارة
نداء شرارة
روان هيثم
نشر السيناريست أحمد حسن راؤول فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وتضمن هذا الفيديو فيديو للفنانة نداء شرارة وهي تقوم بغناء أغنيتها "حبيتك بالتلاتة" والتي من تأليف أحمد حسن راؤول.

وكتب "راؤول" على هذا الفيديو قائلا: "نداء شرارة حبيتك بالتلاتة لايف، كلماتي احمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع جان ماري رياشي".


وتحمل كلمات أغنية حبيتك بالتلاتة هذه الكلمات: "ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺳﺔ باﺭﺗﺒﺎﻙ...ﻭﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺶ ﻋﺎﺩﻳﺔ...ﻋﻘﻠﻲ إﺗﺠﻨﻦ ﻣﻌﺎﻙ..ﻣﺶ ﻋﺎﺭﻓﺔ إﻳﻪ ﺍﻟﻠﻲ ﻓﻴﺎ...ﻗﻮﻡ ﻓﺾ الإﺷﺘﺒﺎﻙ...أﻭ ﺧﺒﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻮﻳﺔ ..ﺩه أنا ﻭﺍﻗﻌﺔ فيك ﺑﺠﺪ...ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﺩﻭﺏ...ﺑﻼﻗﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺘﺔ ﺗﺎﻧﻴﺔ...ﻣﺎﺑﺸﻮﻓﺶ ﻓﻴﻚ ﻋﻴﻮﺏ..ﻭ ﺑﺮﺍﻗﺒﻚ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ...إزﻋﻞ ﻫﺘﻘﻮﻡ ﺣﺮﻭﺏ...ﻣﺶ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻴﺔ..ﻫﻮ ﺍﻧﺖ أﻱ حد...أﻧﺎ ﻧﻔﺴﻲ أﻃﻴر...ﻓﺮﺣﺎﻧﺔ ﺟﺪاً ﻭ ﺩﺍﻳﺒﺔ ﻭ بغير...ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ.. ﻭ ﺩه إﺣﺴﺎﺱ ﺧﻄﻴﺮ...ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﺑﻴﻚ ﻧﻔﺴﻲ أﻓﻀﻞ ﻗﺼﺎﺩﻙ ﻭ أقولك ﺑﺤﺒﻚ ﻛﺘﻴﺮ...ﻭ ﺩه ﻣﺶ ﻛﻼﻡ...ﺩه أنا ﺟﺎﻳﺔ أﻏﺮﻕ ﻋﻴﻨﻴﻚ إﻫﺘﻤﺎﻡ...ﻭ ﺩه وعد ﻋﻠﻴﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭ إﻟﺘﺰﺍﻡ...ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻃﻮﻝ ﻛﻨﺖ أﻣﺴﺢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﻮﺍﻡ".

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