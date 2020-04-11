أحد أهالي "شبرا البهو" عن واقعة شهيدة الكورونا: مشهد غريب علينا

توجه الدكتور شريف يسري، أحد أهالي قرية شبرا البهو، بالاعتذار إلى أسرة الطبيبة المتوفية بالكورونا، مؤكدا أنه مشهد غريب على القرية، ومن أدار الموقف هم مجموعة من الجهلاء.





وأشار "شريف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، إلى أن جثمان المتوفي لا ينقل العدوى، مؤكدا أن فيروس كورونا لا يهاجم إلا الخلايا الحة، مؤكدا أن كبار القرية سيتقدموا بالاعتذار رسميا إلى زوج الطبيبة.





ومن ناحيتها وصفت الإعلامية لميس الحديدي، المشهد بأنه عصيان مدني، ولن يقبل به في مصر.





الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.





ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، ولايزال الجدل دائرا حتي الآن.



