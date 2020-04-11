خاص.. صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على نجم منتخب مصر

يتصارع الثلاثي الأقوى في الكرة المصرية حاليا الأهلي والزمالك وبيراميدز، على صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط الثلاثي للفوز بخدمات أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وعلم الفجر الرياضي، أن الأهلي وبيراميدز تفاوضوا بشكل رسمي مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه الصيف المقبل، بينما قام الزمالك بالتواصل مع وكيله للتعرف على متطلبات الصفقة المادية.

ويعد حجازي واحدا من أفضل مدافعي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه منذ سنوات طويلة.