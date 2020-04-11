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عاجل.. وفاة الملحن خالد عادل

السبت 11/أبريل/2020 - 09:32 م
خالد عادل
خالد عادل
نور طلعت
توفى منذ قليل الملحن خالد عادل، عقب صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يتم دفن الفنان الراحل بمقابر العائلة بالمحلة، ويصلى عليه فجر غدًا الأحد.

كان شقيق الملحن خالد عادل، كشف مؤخرا عن حالتة الأخير الصحية قائلًا: "مازالت الحالة حرجة فهو بالعناية المركزة منذ ستة أيام بمستشفى شبرا العام، ويعاني من فشل كلوي مزمن وارتفاع في أنزيمات الكبد مع التهاب حاد برجليه بالاضافة الى تعرضه لتسمم دموي حاد وورم بالمثانة وماء حول الرئة والقلب".

وكشف في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"  أن الفنان تامر حسني، ينتظر استقرار حالة الملحن خالد بالرعاية المركزة حتى يستطيع نقله إلى مستشفى خاص لمواصلة علاجه وتحمل جميع النفقات المالية حتى يتم شفائه والاطمئنان على حالته بشكل كامل".

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