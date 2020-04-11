عاجل.. وفاة الملحن خالد عادل

توفى منذ قليل الملحن خالد عادل، عقب صراع مع المرض.





ومن المقرر أن يتم دفن الفنان الراحل بمقابر العائلة بالمحلة، ويصلى عليه فجر غدًا الأحد.





كان شقيق الملحن خالد عادل، كشف مؤخرا عن حالتة الأخير الصحية قائلًا: "مازالت الحالة حرجة فهو بالعناية المركزة منذ ستة أيام بمستشفى شبرا العام، ويعاني من فشل كلوي مزمن وارتفاع في أنزيمات الكبد مع التهاب حاد برجليه بالاضافة الى تعرضه لتسمم دموي حاد وورم بالمثانة وماء حول الرئة والقلب".



