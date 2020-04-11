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سيدة مجتمع تشترى ثلاثة أجهزة تنفس صناعي احتياطي فى قصرها بمليون جنيه تقولش بنادول!

السبت 11/أبريل/2020 - 09:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

سيدة مجتمع وأعمال شهيرة ما أن سمعت بتطورات الأحوال داخل المستشفيات وما يتم من إصابات لطاقم الممرضين والأطباء وأن المستشفيات أصبحت هى الأخرى ليست فى معزل وفى خطوة استباقية اشترت لنفسها وأسرتها ثلاثة أجهزة تنفس صناعى إذ ربما لا قدر الله أصيبوا بالكورونا ففى هذه الحالة لا تتوجه للمستشفيات وتتلقى العلاج داخل بيتها، وتكلفة الأجهزة الثلاثة قاربت المليون جنيه فهل عندما تمر الأزمة على البلاد بخير يمكن أن تتبرع بها لأحد المستشفيات العامة؟! تقولش مضاد حيوى أو بنادول!

اللى معاه قرش محيره يجيب أجهزة تنفس صناعى والحقيقة إن فيه ناس كثيرة من الأثرياء أصيبت ولا تعلن وعزلت نفسها داخل بيوتها وتلقت العلاج داخلها.

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