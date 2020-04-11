سيدة مجتمع تشترى ثلاثة أجهزة تنفس صناعي احتياطي فى قصرها بمليون جنيه تقولش بنادول!

شهيرة النجار





سيدة مجتمع وأعمال شهيرة ما أن سمعت بتطورات الأحوال داخل المستشفيات وما يتم من إصابات لطاقم الممرضين والأطباء وأن المستشفيات أصبحت هى الأخرى ليست فى معزل وفى خطوة استباقية اشترت لنفسها وأسرتها ثلاثة أجهزة تنفس صناعى إذ ربما لا قدر الله أصيبوا بالكورونا ففى هذه الحالة لا تتوجه للمستشفيات وتتلقى العلاج داخل بيتها، وتكلفة الأجهزة الثلاثة قاربت المليون جنيه فهل عندما تمر الأزمة على البلاد بخير يمكن أن تتبرع بها لأحد المستشفيات العامة؟! تقولش مضاد حيوى أو بنادول!



