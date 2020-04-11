وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب.. الاستعلام والحصول على كود الطالب التعريفي من الموقع الرسمي studea.emis.gov.eg

وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب.. يزداد البحث من قبل الطلاب، في الأيام الماضية عن خطوات تقديم المشروع البحثي، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، في ظل تداعيات كورونا والذي سيقدم عبر منصة أدمودو والتي لا تسمح بالدخول من غير كود تعريفي للطالب.





وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب





وأتاحت وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب عبر موقعها الرسمي من خلال studea.emis.gov.eg حيث يتمكن الطالب بإدخال رقمه القومي من الحصول على الكود التعريفي ثم الدخول عبر منصة أدمودو.





إتاحة وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب





وأعطت وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب أهمية كبرى في ظل الوضع الراهن، حيث تشترط عليها لتقديم المشروعات البحثية، لتلقى أولوية كبيرة من الطلاب الراغبين في تقديم الأبحاث والتي سيستمر تقديمها حتى الـ15 من مايو المقبل.





استخدام وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب





وتستخدم أكواد الطلاب في الدخول لمنصة التعليم الإلكترونية أدمودو والتسي لها مزايا كبيرة لما تجمعه من مادة علمية وسهولة في التواصل مع عناصر العملية التعليمية إلى جانب، كونها المكان المخصص لتقديم المشروع البحث فور الانتهاء منه.





حلول وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب





وقدمت وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب كحل بديل عن الامتحانات التقليدية والتي كانت تشكل من قبل لجان بنهاية العام كما هو متعارف، ونظرًا لانتشار فيروس كورونا فبات من الصعب أن تتم العملية كما كانت، فوفرت الوزارة بتوجيهات من القيادة الرشيدة بديلًا أمثلًا حيث يتمكن الطالب الدخول على منصة التعليم عن بعد أدمودو بالكود لتسجيل البحث إضافة إلى عدة منصات أخرى.





وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب ذات أهمية كبرى





وتعطي وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب من خلال تسجيل الطالب الدخول على studea.emis.gov.eg ووضع الرقم القومي ليحصل الطالب على الكود التعريفي، ليكون مؤهلا لاستخدام منصة أدمودو.





وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على صالح أبنائنا الطلاب، بتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم، نقدم لكم خطوات الحصول على الكود حسبما أتاحت وزارة التربية والتعليم أكواد الطلاب عبر السطور التالية:





هنا ". - الدخول على الموقع الرسمي للوزارة بالضغط "".





- اختيار أكواد الطلاب بالرقم القومي، ووضع الـ14 رقم.





- تسجيل "الرقم القومي- تاريخ الميلاد- محل الميلاد".





- تحديد نوع الطالب "ذكر- أنثى".





- الضغط على "تسجيل" لإنهاء العملية.















