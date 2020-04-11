محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل عزل عقار بسبب كورونا

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل عزل أحد العقارات بسبب ظهور إصابة فيروس كورونا" المستجد "كوفيد-19".





وقال "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت إنه قام باتخاذ قرار عزل العقار بعد أن تبين إصابة شخص بـ "كورونا"، مشيرا إلى أن المصاب حاليا في مستشفى العزل.





وأضاف أن الأسر الموجودة في العقار معظمهم ميسور الحال والعقار 11 دورا، مشيرًا إلى أنه تم فرض حراسة عليه، والأهالي تقبلوا الإجراءات التي اتخذتها المحافظة.





وأكد محافظ الإسكندرية أن مستشفى العجمي لم تمتلئ بالمصابين بـ "كورونا ولديهم أسرة كثيرة لاستقبال المرضى.





وفس سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



