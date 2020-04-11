حسمها الوزير ولم يحسمها: مدارس خاصة اسمًا... دويلات تعليمية فعلاً

شهيرة النجار





كأن أولياء أمور المدارس الخاصة لقطاء!





بعض أصحاب المدارس الخاصة: بنعمل كدا حتى لا يطالبنا الأهالى بفلوس





بعض أصحاب المدارس: هنقفل لكن بعدما نتأكد أننا اشتغلنا بالفلوس أون لاين!





نقول بسم الله الرحمن الرحيم.. عاتبنى قراء كثيرون أننى أفتح ملفات وأعد بالاستكمال ثم لا أفى بالوعد هذا يدل على متابعة جيدة فى زمن نعانى نحن كتاب الصحف الورقية من تقلص أعداد القراء لتوجههم للسوشيال ميديا فأنا أشكرهم من أعماق القلب خاصة بعد المطالبة باستكمال ملف مصر فى 20 سنة وحكايات ومذكرات نادية لطفى وأهل الفن الراحلين والمطالبة بالحديث عن استكمال ملف التجميل وأخطاء أطباء التجميل فى مصر والوطن العربى وحكاية جمعية مبدعى الإسكندرية التى وعدت بفتحها كاملا وتطورات مستشفى أيادى المستقبل وما تم فيها خاصة أنها مليئة بعدد ضخم من الأحداث فى الأشهر الأخيرة وتوقفت عن الحديث فيها، والحقيقة أننى كنت أوقفت الكتابة للحديث فى شأن اجتماعى (أكتولتى) وما أن أقرر أن أعود للكتابة فى استكمال أى من تلك الملفات إلا فأجد أحداثا أشد منها ولدى كثير من المعلومات حولها غير منشورة فأضطر لنشرها لمواكبة الحدث وبإذن الله أعد القارئ الكريم باستكمال النشر إن شاء الله تعالى.





1- لوزير التعليم: فاتحين وهيقفلوا بعدما يدمرون الأهالى والأولاد نفسيًا





وأعود لتطورات ما قمت بنشره العدد الماضى حول المدارس الخاصة التى يملكها أفراد وليست الدولة وضربهم بكلام وزير التعليم عرض الحائط فيما يخص التوقف فى المناهج حتى 15 مارس وعمل أبحاث للطلاب فى المواد.





وأنهم يرفعون شعار «مصلحة أبنائنا الطلاب»الزائف “ومن أجل تقديم خدمة تعليمية” وأسقطت القناع الذى يختبئون خلفه من أجل عدم مطالبة أولياء الأمور لهم برد باقي المصروفات من أموال اشتراك الباص أو أموال جزء من الترم الثانى أو الترم الثالث كاملا عند بعض المدارس التى لم يبدأ فيها الترم الثالث بعد فيلجأون لتلك الحيلة متناسين أن الطلاب صغارا كانوا أم كبارًا محبوسون داخل بيوتهم ومضغوط عليهم بواجبات وفي نفس الوقت لا يباشرون مهامهم فيها بالتصحيح مما يضع الأسر كلها فى ضغط نفسى وفتح الأون لاين سواء كان الإنترنت سليمًا أم مقطعًا ولا يتابعون فهم الطلاب، أم لم يفهموا المهم يعملوا ذلك حتى ينفضوا أيديهم ولا يطالبهم أحد بباقى المصروفات فهم لا يقلون عن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويرفعون سعر السلعة المهمة أو يخفونها هذا تاجر مواد غذائية وطبية وهذا “تاجر علم” المهم ألا يطالبهم أحد بالمستحقات. بعض أصحاب المدارس قال سنرضخ لقرار وزير التعليم ونعطى أبحاثًا ولكن بعد أن نستمر فى ضخ معلومات ومواد جديدة ومراجعات أون لاين للطلاب حتى لا يطالبنا الأهالى برد باقى المصروفات إحنا عندنا موظفين ورواتب! ولازم ولى الأمر يوضع تحت ضغط نفسى حتى لا يطالب بشىء انظروا لتلك النظرية! زى الكوستاليتا اللوز على رأى عبدالفتاح القصرى!





والحقيقة أن بعض أولياء أمور من مدارس خاصة أصحابها تجار علم تواصلوا معى وشكواهم أصعب، وهى أن صاحبة مدرسة خاصة من أصل غير مصرى تطالب الأهالى بأموال أكثر للعام الدراسى المقبل وإقرار بعدم المطالبة بباقى المصروفات فى مقابل التوقف عن إعطاء مواد جديدة خاصة أنها لديها طلاب دبلومة أمريكية فتقوم بإعطاء الدرس الجديد ويضطر الأهالى نظرا لأن الأون لاين غير كاف والإنترنت مقطع يضطروا لإعطاء دروس الساعة بـ«300» جنيه وضغوط متعددة، حتى يفهم أولادهم يعني الأجانب فهموا إن فى فتح المدارس الخاصة لقمة بغاشة غرقانة عسل فتحوا على أرض مصر دا غير المدارس التابعة للسفارات دى لها موال تانى خالص.





وما يقوم به بعض أصحاب المدارس الآن ليس فقط حتى لا يطالبهم أولياء الأمور بالأموال الباقية بل لإيجاد حيل أخرى لرفع قيمة المصروفات أيضا فى العام الذى يليه بأى حجة كانت وبأرقام فلكية. يعنى اضغط على ولى الأمر حتى يطالبوا بأكثر وأكثر!





أحد أصحاب المدارس الخاصة اجتمع بإدارة مدرسته فقال له بعض المدرسين نريح الأولاد والأهالى وكفى حتى هذا القدر ونحن نرتاح كطاقم تدريس من الضغوط النفسية ونعتقد والكلام لبعض المدرسين أن خلاص الوزير قال إن أصحاب المدارس ليسوا مجبرين على إرجاع باقى المصروفات وأجل الحديث فى هذا الأمر للصيف؟ فرد صاحب المدرسة وإحنا عارفين أصلا هيقول إيه وقتها وهل لن يطالبنا برد المصروفات... ولا مليم هنرجعه... إحنا كتير أوى ومش بندفع قليل للوزارة، لكن برضه نرسل للطلاب أون لاين ونعمل لايف عشان نكون ريحنا ضميرنا! مش عارفة ارسم ابتسامة!





2- الوزير فتح باب........ بتصريحاته





والسيد وزير التعليم حسم أمر التعليم والامتحانات والمصروفات للمدارس الخاصة فى ثلاثة تصريحات عندما قال إن المدارس الخاصة غير ملزمة برد المصروفات لأولياء الأمور وعلى كل حال سنتحدث فى هذا الأمر بعد خمسة أشهر أو بالصيف.





وهذا ما أراح بعض ملاك المدارس الخاصة فأنعموا على طلابهم بتوقف المواد الدراسية الجديدة التى كانوا يلاحقونهم بها دون فهم الطلاب (يتحرقوا) وقرروا يعطوهم (دبورة) أو نيشان وهو مراجعة المواد السابقة ولم يمنحوهم صك الغفران لمعرفة متى ستنتهى الدراسة.





فى حين أن تصريح وزير التعليم التالى للتصريح الأول قال (إن محدش من أبنائنا يخاف هذا العام كله ناجح) هذا بصفة عامة فما بالك بالمدارس الخاصة التى بها سنوات نقل عادية!





وتصريح الوزير الثالث أن نظام الامتحان للشهادات العامة بالمنازل سيكون بنظام (الأوبن بوك) يعنى الكتاب المفتوح يعنى بالبلدى انجحوا فالرجل ذاته يريد التخفيف من الضغط النفسى على الطلاب وأهاليهم وقالها صريحة كله ناجح هذا العام واعمل بحثك بنفسك ولا تجعل أحدًا يستغلك ويقول سأكتبه لك فى مقابل مالى كل هذا ويصر بعض أصحاب المدارس الخاصة والأجنبية فى مصر على غير ذلك ليه عشان الفلوس لا تعود ويزودوها كمان طب إيه الحجة؟ بعضهم محضر حجة إن هيعطى الكام كيلو علم العام الذى يليه حتى يعوضوا الطلاب، كأن الطلاب لا تأخذ دروسًا بنفس قيمة المدفوع فيهم للمدرسة؟!





مدارس خاصة أخرى ستنهى العام الدراسي أول مايو وبعض المدارس معلقة الموضوع شهور وبعض المدارس أنهت بالفعل بعدما اطمأنت إن الأهالى لن يطالبوا بباقى المصروفات وبعض المدارس ستنهى قبل بداية رمضان لكن فى النهاية هذا يؤكد مقولتى العدد الماضى أن لكل مدرسة خاصة قوانينها فهى دولة مستقلة تختلف عن المدرسة الأخرى حتى فى الشريحة إذا كانت ناشونال أو أمريكانى أو (iG) أو (iB).





3- هل يعامل وزير التعليم أولياء أمور المدارس الخاصة كاللقطاء؟





ولا أخفيكم سرا أشعر أن السيد وزير التعليم يعامل أولياء أمور المدارس الخاصة كاللقطاء عندما قال عن ترتيب نظام الامتحانات والمصاريف «اصطفلوا مع بعض» ثم قوله إن أصحاب المدارس الخاصة غير ملزمين برد باقى المصروفات لأولياء الأمور ما هى مش فلوس قليلة. يا فندم فالقسط الواحد بقيمة مصروف مدرسة من المدارس القومية عامين يعنى قسط المدرسة الخاصة الواحد وليس قسطين ولا ثلاثة بقيمة مستحقات مدرسة تجريبية أو قومية فى عامين!





المهم يعنى ولى الأمر يتعمل كفتة، بانيه هو حر مش إنت يا ولى الأمر قررت تضع فلذة كبدك فى مدرسة خاصة بدلا من وضعه فى مدرسة فيها بالـ«70» طالبًا فى الفصل وتبترت على تنسيق الوزارة ورحت برضه لمدرسة خاصة باعوا واشتروا فيك حتى يقبلوا أولادك ويجلس فى فصل (20) طالبًا؟!.. لأنك تبحث لهم عن مستوى تعليمى جيد اشرب بقا يا حلو.





4- هى فلوس تراخيص المدارس الخاصة حلوة وساعة ما الأهالى تستنجد بيك لا تعرفهم؟!



