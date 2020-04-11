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تحدثوا عن زحام الكورنيش ونسوا المستشفيات التى يتم غلقها!

السبت 11/أبريل/2020 - 09:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

ونحن نعيش أزمة الكورونا وجدت أن مصر كلها قامت على وجود حالات لبعض طاقم الممرضين والأطباء فى معهد الأورام مصابة بكورونا مساء الجمعة الماضى وتعجبت من «الفوكس» على هذه البقعة الطبية من أرض مصر وكيف أنها تستحوذ على كل هذا الكم من الاهتمام فى حين فى اليوم الجمعة ذاته كان قرار غلق مستشفى كاملا لظهور حالات فى طاقم ممرضيه وأطبائه أيضا وسبقه بيوم قرار من وزارة الصحة بغلق اثنين من أهم المستشفيات التابعة لمديرية صحة الإسكندرية لظهور حالات فى طاقم ممرضيهما وأطبائهما. كما تم غلق معمل شهير جدا بالثغر للتحاليل تبين إصابة الموظف الذى يأخذ عينات التحاليل من المرضى وتسبب في عدوي آخرين وحتى كتابة هذه السطور بعض المصانع المهمة ظهرت فى طاقم عامليها حالات وإحدى الشركات القابضة تم غلق مقرها لظهور حالات، الحقيقة إن تسليط الضوء على أهل الإسكندرية كل مساء جمعة لخروجهم على البحر أصبح الترند العام لأسبوعين متتاليين ونسى من يتحدث عن تلك المشاهد أن الغالبية من هؤلاء ليسوا من أهل الإسكندرية أصلا بل من ضواحيها جاءوا بأتوبيسات.

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