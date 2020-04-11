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حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي

السبت 11/أبريل/2020 - 09:45 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
كشف إسلام الشاطر مقدم البرامج بقناة النادي الأهلي، موقف النادي الأحمر من إمكانية التراجع عن قرار رحيل أحمد فتحي والبقاء ضمن صفوف الفريق الأحمر بعد الإعلان من قبل لجنة التخطيط رحيله نهاية الموسم عقب نهاية تعاقده.

وكتب الشاطر عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"‏لكل الأصدقاء اللي بيسألوني علي موقف احمد فتحي  مؤخرا..  للمره المليون..  لجنه التخطيط تمنت التوفيق لاحمد فتحي لما قدمه من جهد خلال فتره وجوده في النادي الاهلي".

وأضاف :"وقريبا جدا سيعلن النادي الذي أنتقل اليه احمد رسميا التوقيع معه رسميا".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول فشل انتقل اللاعب إلى صفوف بيراميدز سبورت، بعدما أنهى الاتفاق في وقت سابق.

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بيراميدز الاهلي الأهلي أحمد فتحي

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