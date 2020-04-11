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البث المباشر لبرنامج هنا الزاهد "هزر فزر"

السبت 11/أبريل/2020 - 10:00 م
هزر فزر
هزر فزر
أماني سلام
تذاع اليوم حلقة برنامج "هزر فزر" الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، عبر شاشة cBc وذلك في تمام الساعة ١٠ مساءا.



وتعتبر هذه هي الحلقة الرابعة من برنامج "هزر فزر" والذي يحمل الطابع الكوميدي والترفيهي والفكاهي،حيث ينقسم ضيوف الحلقة إلى فرقين
"ة ،وذالك في عدد من الألعاب منها "بدون

كلام"،"الحروف"، "القوة"، "الأغاني"، وتعتبر لعبة "فوازير هنا" هي اللعبة الفاصلة لفوز إحدى الفرقين.

واستضافت هنا الزاهد في أولى حلقاتها من برنامج "هزر فزر"و كان أبرزهم زوجها الفنان أحمد فهمي ومصطفى بسيط وأحمد فتحي وأكرم حسني.

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