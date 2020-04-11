سموحة يوجه الشكر لنجمي الفريق

أثنى فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قرار فارس مجاهد وناصر ماهر ثنائي الفريق بعد تبرعهم بمرتبهم لصالح النادي.





وكتب عامر على صفحته الشخصية فيس بوك: شكرا فارس مجاهد كابتن منتخب الشباب المصري لكرة القدم ونجم نادي سموحة علي تبرعة بمرتبة لنادي سموحة





وأوضح ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة أسباب اختيار الانضمام للفريق السكندري في فترة الصيف الماضي.





وقال ماهر :"سموحة نادي مميز للغاية وعلاقتي مميزة بالمهندس فرج عامر ونادي له فضل علي كبير في العودة للنادي الأهلي".





وزاد :"سعيد بالتواجد في نادي سموحة، لكن في مصر الأهلي بالنسبة لي رقم 1، ولو ناد أخر سيكون سموحة".





وأشار :"هدفي هو الاحتراف، ولو شاركت في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام كانت ستنصع الفارق معي".