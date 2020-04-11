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أرقام هالاند المرشح للانضمام بقوة إلى ريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 09:53 م
هالاند
هالاند
أمل الحلفاوي
تألق المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بشكل لافت، ليستحق الانضمام إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي، ولم يمر سوى بضعة أشهر لتتصارع الأندية الأوروبية الكبري على ضمه، بعد أن سطع وبات أكثر توجها.

ريال مدريد الإسباني دخل في مفاوضات مع دورتموند للظفر بخدمات اللاعب المهاجم الشاب خلال انتقالات الصيف المقبل، في الوقت الذي قرر يوفينتوس مزاحمة المرينجي لضمه هو الآخر.

وكان قد انضم هالاند انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.

النرويجي إيرلينج هالاند من مواليد عام 2000، أي يبلغ من العمر 19 عام، ولكنه موهبة أثبتت نفسها بجدارة في سن صغير وجعل الجميع يتهافت على ضمه.

وقد حقق إنطلاقة مميزة منذ انضمامه إلى بروسيا دورتموند، حيث خاض 11 لقاء في جميع المسابقات، وسجل 12 هدف وصنع هدفين.

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