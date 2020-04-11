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النيابة الكويتية تقرر حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

السبت 11/أبريل/2020 - 09:41 م
مبارك البغيلي
مبارك البغيلي
الفجر
أمرت النيابة العامة الكويتية، مساء اليوم السبت، بحجز المواطن مبارك البغيلى 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية ضده بتهمة الإساءة لمصر، مستغلا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه في تويتر وبيعه نظير مبلغيا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينية أحدهما مقيم بالأردن والآخر مقيم في الدوحة.

ويذكر أن استدعت النيابة العامة الكويتية مبارك البغيلى، للتحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعى.

واتخذ البغيلى من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد فى مهاجمة الحكومة المصرية، والشعب المصرى، وزعم انتشار الوباء بها مستخدما أزمة فيروس كورونا لينشر أمراضه النفسية بين شعبه ضد المصريين خائنا للوحدة الوطنية بين البلدين.


واعتاد "البغيلي" الصحفي غير المهني في التطاول في مواقف سابقة، حتى وصفه أشخاصا من بني وطنه بأنه مصاب بمرض نفسي من المصريين، ليكون مثالا شاذا لا يمثل الشعب الكويتي الذي يحب مصر منذ التاريخ.

 
ورد الكويتيون عليه بتوضيح جهله وضيق معلوماته، ووصفوه بالمرتزق عديم الانتماء للعروبة وللكويت، ووصفوه بالمفلس فكريا.

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