Advertisements

عاجل.. "الملك سلمان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

السبت 11/أبريل/2020 - 09:50 م
خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان
خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان
الفجر السعودي

تلقى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعرب عباس خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للسعودية وشعبها، تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيداً بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز.

وقد دعا الملك سلمان، الله سبحانه أن يجنب الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى4033 بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، ووصلت حالات التعافي 720 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 107 ألف حالة وفاة، وأكثر من 395 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خادم الحرمين المملكة الملك سلمان الفلسطين السعودية الرئيس الفلسطيني

أخبار تهمك

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ ساعة و 23 دقيقة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ 33 دقيقة

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص.. صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي

منذ نصف ساعة

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 7 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ يوم

عاجل.. وفاة الملحن خالد عادل

منذ 42 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ أقل من ساعة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جازان.. الأمير يثمن جهود رجال الأمن في متابعة تطبيق حظر التجول

مباحثات بين الملك سلمان والرئيس التونسي بشأن "كورونا"

أمير منطقة الرياض: أمر خادم الحرمين يُعد معادلة وطنية عظيمة

"الهلال الأحمر" يواجه كورونا بـ 1000 سيارة إسعاف و13 غرفة عمليات

"الخارجية" تدشن خدمة إلكترونية لإعادة المواطنين من الخارج

خادم الحرمين الشريفين يأمر بعقد جلسات "الشورى" عن بُعد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 م

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

08:51 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

07:50 م

حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي

09:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي