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شيرين وأصالة وإليسا يتحدين الكورونا بتترات رمضان

السبت 11/أبريل/2020 - 09:58 م
أصالة
أصالة
العدد الورقي - دينا منير
رغم حالة التكتم الشديدة التى تفرضها شركات الإنتاج على مسلسلات رمضان هذا العام، إلا أن التنافس بين المطربين يشتعل للفوز بتترات المسلسلات التى دائما ما تحوز على اهتمام الجمهور بالوطن العربى وتشتعل المنافسة بين نجوم الغناء.

وأول من أعلن عن مطرب التتر الخاص به الفنان محمد رمضان بمسلسله «البرنس» الذى اختار المطرب أحمد سعد، لغناء تتر البداية، وحمل اسم «مفيش حاجة صعبة»، وهى كلمات محمد المصرى، فيما يقدم الفنان رضا البحراوى أغنية نهاية المسلسل، التى تحمل عنوان «يا طيب»، وهى كلمات محمد عنتر، وألحان تامر كروان.

على جانب آخر وقع الاختيار على الفنانة نانسى عجرم، لغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى، من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، ولم تنته من تسجيلها بسبب الأحوال العامة التى تسيطر على العالم بسبب فيروس كورونا.

بينما تأكد غناء الفنانة شيرين عبدالوهاب لتتر مسلسل النجمة يسرا «دهب عيرة» من كلمات أمير طعيمة وكانت شركة الصباح قد أعلنت من قبل أن شيرين ستغنى لثانى مرة تتر مسلسل «2020» للفنانة اللبنانية نادين نجيم وقصى خولى، بعدما سبق وقدمت من قبل تتر مسلسل «خمسة ونص»، ورغم أن هناك أقاويل ترددت عن اعتذار شيرين إلا أن الصباح لم يؤكد الخبر، أما الفنانة أصالة فهى مرشحة وبقوة لغناء تتر مسلسل الفنانة زينة «جمع سالم» وتجرى الشركة المنتجة للمسلسل مفاوضاتها حاليًا، على أن يكون التتر من ألحان محمد رحيم.

ورغم توقف تصوير مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال إلا أن المطرب أحمد شيبة وقع عليه الاختيار ليغنى تتر المقدمة له، واختير الفنان باسم محارب لغناء تتر مسلسل «سلطانة المعز» للفنانة غادة عبدالرازق، بعنوان «تمر فيهم»، وهى كلمات هانى فؤاد، وألحان تامر كروان.

ولأول مرة سيغنى المطرب الأردنى أدهم نابلسى تتر مسلسل «من الآخر» بطولة معتصم النهار، وريتا حايك من إنتاج صادق الصباح فى الوقت الذى تجرى شركة «إيجل فيلمز» مفاوضات مع إليسا لغناء تتر مسلسل «دانتيل»، من بطولة اللبنانية سيرين عبدالنور، وتتفاوض الشركة ذاتها مع الفنان وائل كفورى لوضع صوته على تتر مسلسل «أولاد آدم» وهو من إخراج الليث حجو، وسيجمع الفنانة اللبنانية ماجى بو غصن والنجم مكسيم خليل.

من جهة أخرى تشهد مجموعة من المسلسلات اعتمادا على الموسيقى التصويرية بدون أغانى تترات ومن بين هذه الأعمال، مسلسل «الاختيار» وانتهى الموسيقار تامر كروان من وضع اللمسات النهائية للموسيقى التصويرية للمسلسل بطولة النجم أمير كرارة كما انتهى من الموسيقى الخاصة بمسلسل هيفاء وهبى «إسود فاتح» وإن كان المسلسل لم يتم تأكد عرضه حتى الآن، ويضع الموسيقار عادل حقى اللمسات المبدئية للموسيقى التصويرية لمسلسل «دهب عيرة» أما الموسيقار هشام خرما فانتهى من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الرمضانى «النهاية»، الذى يخوض من خلاله الفنان يوسف الشريف، سباق دراما رمضان المقبل ويضع المؤلف الموسيقى محمد مدحت الموسيقى التصويرية لمسلسل «ونحب تانى ليه»، بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمى، واستعان هيثم شاكر بالموسيقار شريف حمدان لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسله «حب عمرى» الذى يخوض به السباق الدرامى فى أول بطولة له وإن لم يتأكد إذا كان سيؤدى أغنية تتر أم سيكتفى بالموسيقى التصويرية فقط له.

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