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وفاء عامر: حق البنات سر إعجابى بـ"بنات موسى"

السبت 11/أبريل/2020 - 10:05 م
وفاء عامر
وفاء عامر
العدد الورقي - عبد الله الصاوي
وفاء عامر يمكن وصفها بـ فنانة قديرة عاشقة لمهنة التمثيل فهى تهتم بأدق التفاصيل فى كل شخصية تجسدها، فحينما قدمت الملكة نازلى فى مسلسل «الملك فاروق» وجدناها ملكة، وحينما قدمت دور المرأة الطيبة اللى «على نياتها» فى مسلسل «الطوفان» نجحت فى أن تكون الست الغلبانة، ومؤخرا جسدت شخصية سعاد فى مسلسل «إلا أنا.. حكاية بنات موسى» وهى شخصية تتعرض للظلم من عائلة زوجها لكنها تمتلك القوة لإعادة حق بناتها وتحافظ فى نفس الوقت على صلة الرحم فجسدت وفاء عامر الشخصية من لحم ودم وعن المسلسل وتفاصيل أخرى تحدثت وفاء عامر لجريدة «الفجر» فى الحوار التالى:

■ فى البداية حدثينا عن مسلسل «إلا أنا» وما الذى جذبك للشخصية؟

- المسلسل من نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية والتى تهم كثيرًا الأسر المصرية التى يوجد بها حق مهدور للفتيات وما جذبنى فى شخصية سعاد هو أن لديها رغبة فى أن تحصل على حق بناتها لكنها أيضا متمسكة بالحفاظ على صلة الرحم وهى تركيبة ليست سهلة.

■ إلى أى مدى تشبهك سعاد؟ وكيف حضرتِ للشخصية؟

- فى حب العائلة والأسرة، والتحضيرات بدأت حينما بدأت فى رؤية الشخصية بخيالى فى البداية، كيف تتحرك كيف تضحك وتسريحة الشعر والملابس، وهى تحضيرات يكون معى دائما فيها فريق عمل متكامل.

■ كيف تلقيتِ ردود الفعل؟

- ردود الأفعال عظيمة والحمد لله، وانبسطت جدا لكل زملائى فى العمل، ومبسوطة جدا إن العمل لاقى نجاحًا والحمد لله.

■ كيف وجدتِ المنافسة خارج شهر رمضان الكريم؟

- فى وجهة نظرى أن العمل الجيد قادر على خلق موسم جديد فالعمل الجيد يفرض نفسه سواء كنا فى شهر رمضان أو خارجه.

■ كيف ترين الموسم الرمضانى المقبل فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا والذى عطل الكثير من الأعمال والحياة بشكل عام؟

- أرى أن الأمر خير واختبار من الله ولابد وأن نحمد ربنا عليه وأن نستمع لكلام من يفهمون الكلام أكثر منا فى هذا المجال فكل ما يحدث خلال الأعوام الماضية أرى بأنه اختبار من الله.

■ هل تتوقعين قلة عدة الأعمال التى ستعرض فى رمضان هذا العام؟

- لا يمكننى التوقع كما أننى لم أقدم أعمالاً فى شهر رمضان ولا أعرف ما الذى سيعرض وماذا سيتم تأجيله.

■ ما رأيك فى المنصات الإلكترونية؟

- أرى بأن المنصات أصبحت مسلية جدا وأنا مشاركة فى عدد من المنصات الإلكترونية الحقيقية بـ«لايف» فالمنصات أصبحت شيئًا مهمًا جدا فى الصناعة والجمهور مؤخرا بات يتعامل معها فهى موجودة بالفعل وأثبتت أهميتها.

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