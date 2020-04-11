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لاعب ليفربول يعترف برغبته في الرحيل عن الفريق

السبت 11/أبريل/2020 - 10:05 م
ليفربول
ليفربول
مصطفى صابر
اعترف لاعب خط وسط ليفربول ماركو جروجيتش بأنه قد يحتاج إلى مغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

انضم اللاعب الدولي الصربي إلى فريق ليفربول من ريد ستار في يناير 2016 ، لكنه لم يشارك سوى 14 مرة في الفريق الأول في جميع المسابقات ، وقضى بعض الوقت على سبيل الإعارة مع ناديه السابق ، كارديف سيتي و هرتا بيرلين

سيشهد جروجيتش فترة إعارته الأخيرة مع هيرتا نهاية هذا الصيف ، وقد اقترح أنه يمكن أن يغادر ليفربول إذا لم يشارك مع الفريق.

وقال جروجيتش لصحيفة أتليتيك "أنا متأكد من أننا سنجلس ونناقش ما هو الأفضل للنادي وما هو الأفضل بالنسبة لي".

وتابع:  "لم أعد صغيرا بعد الآن أنا سن الرابعة والعشرين ، أكون في المرحلة التي أحتاج فيها إلى اتخاذ خطوات مهمة في مسيرتي.

وأضاف: "أحتاج إلى التفكير وأحتاج إلى أن أكون ذكيًا بشأن ما سيحدث بعد ذلك. هل أفضل شيء للبقاء في ليفربول والانتظار للحصول على فرصة أم حان الوقت للحصول على اعارة آخرى أو الانتقال إلى ناد آخر".

سجل ماركو جروجيتش 3 أهداف خلال 22 مباراة لعبها مع هيرتا بيرلين خلال الموسم الحالي.

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