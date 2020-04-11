صبري فواز: دراما المنصات الإلكترونية تطور طبيعى.. و"اللى مجددش اختفى"

الفنان صبرى فواز مع كل دور يقدمه يبهر جمهوره، حتى إنه أصبح سببا لنجاح الكثير من الأعمال من خلال شخصيات ميزته فى أعمال درامية وسينمائية، ومؤخرًا قدم شخصية سالم الصياد فى مسلسل «إلا أنا» «حكاية بنات موسى»، ورغم أنه يجسد شخصية ظالمة، إلا أنه استطاع أن يبرز تفاصيل إنسانية داخل الشخصية، والتقينا صبرى فواز لنتحدث معه عن العمل.





■ فى البداية حدثنا عن شخصية سالم الصياد وما الذى جذبك لها؟





- اللى جذبنى إن الشخصية غنية وبها مساحة تمثيلية كثيرة وتنوع، وهذا يستفز أى ممثل أو أى شخص يحب التمثيل بشكل عام.





■ كيف كانت تحضيراتك للدور؟





- أنا ليا تحضيرات أساسية أقوم بها فى كل عمل، بعد قراءة الورق جيدا، وأجلس مع المؤلف والمخرج، لكى أعرف وجهة نظره، وبعدها أبدأ مذاكرة الشخصية، وأبحث عن تفاصيلها وعندما أبدأ بتصويرها أكون مريت بمراحل عدة.





■ هل واجهتك صعوبات أثناء تصوير العمل؟





- بالفعل وجدت صعوبات، لكنها لم تكن فى التمثيل ولا فى الكواليس، الصعوبة كانت فى أنى كنت مرتبطًا بتصوير فى بيروت، وتحركت كثيرا من لوكيشن «بنات موسى» إلى المطار مباشرة، وأرجع من بيروت على اللوكيشن مباشرة، وتكرر هذا الأمر كثيرا، وكانت مسألة قاسية جدا على.





■ رغم أن سالم شخصية ظالمة، إلا أننا لمسنا لمحة كوميدية فى الشخصية، هل هذا صحيح؟





- بالفعل صحيح، لكن ليست اللمحة من خلالى لكنها من خلال مؤلفيها، فأنا وجدت الشخصية مكتوبة بهذا الشكل، ومؤلفين العمل كتبوا الشخصية بالحس الكوميدى رغم أن البعض يتخيل أنه اجتهاد منى.





■ ماذا عن ردود الأفعال التى وصلت إليك بعد عرض «بنات موسى»؟





- ردود الأفعال كانت طيبة جدا جدا الحمد لله، لدرجة أنها فاقت ما كنت أتوقع، ربما لأن الناس بسبب ما نمر به كلها جالسة فى المنازل، والعمل على مستوى جيد فلاقى استحسانا من الناس، وهو شىء جميل جدا الحمد لله.





■ وكيف ترى عرض الأعمال خارج الموسم الرمضانى؟





- أرى إن التجربة أثبتت أكثر من مرة نجاحها، والفكرة تكمن فى جودة العمل الذى تجذب الناس.





■ بمناسبة الموسم الرمضانى هل سيتم عرض مسلسل «إسود فاتح» أم خرج من السباق بعد الكورونا؟





- لا لست أعلم، وموضوع عرض «إسود فاتح» يرجع لمنتجى العمل صادق الصباح وأنور الصباح هما من يقررا فى هذا الشأن.





■ هل تحرص على المشاركة فى رمضان بشكل دائم، أم الأمر ليس ضروريًا بالنسبة لك؟





- شهر رمضان منذ سنين طويلة هو موسم عرض مهم ورئيسى، ووجودى فيه أمر يفرحنى، لكن إذا لم يحدث فأنا موجود أيضا فى أعمال خارجه، وليست هناك مشكلة بالنسبه لى فلا يوجد فارق بين العرض فى موسم رمضان وخارجه.





- قدمت دور فتحى إبليس فى مسلسل «مملكة إبليس»، الذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.





■ ماذا عن رأيك فى المنصات الإلكترونية بشكل عام، وكيف تراها بالنسبة للصناعة؟



