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أزمة بسبب يسرا فى المعادى وسكان المنطقة يستدعون الشرطة

السبت 11/أبريل/2020 - 10:13 م
يسرا
يسرا
العدد الورقي - عبدالله الصاوي
تصور الفنانة يسرا حاليا مسلسلها الجديد «دهب عيرة» الذى ستنافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، وتتعاون فيه مع المخرج سامح عبدالعزيز، والمؤلفين أمين جمال وأحمد عادل، والفنانين حلا شيحا، وجومانا مراد، وعبيرصبرى، وبيومى فؤاد، وآخرين

وعلمنا أن فريق عمل المسلسل، واجهته أزمة بسبب تصوير عدد كبير من مشاهد العمل فى إحدى الفيللات بمنطقة المعادى، بعد أزمة فيروس كورونا، والقلق من أى تجمعات، وهو ما أدى إلى تقديم سكان المنطقة المحيطة بالفيللا بلاغا للشرطة بسبب كثرة الأعداد المتواجدة من أجل التصوير، وبالفعل جاءت الشرطة إلى المكان، وانتهى الأمر بحل ودى، بعدما وجدت الشرطة أن فريق عمل المسلسل قائم بجميع الأعمال الاحترازية من تعقيم وحفاظ على وجود مسافات بين الأشخاص، إضافة إلى وجود جهاز قياس حرارة، والأهم تطبيق حظر التجوال السائر فى مصر نتيجة لفيروس كورونا.

وعرضت الجهة المنتجة لمسلسل «دهب عيرة» البرومو الرسمى له مؤخرا، وتظهر يسرا فيه داخل حفل عائلى برفقة أولادها وشقيقتها، التى تجسد شخصيتها فى الأحداث حلا شيحة. يشار إلى أن آخر منافسة للفنانة يسرا فى موسم رمضان كانت فى عام ٢٠١٨، من خلال مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، ولكنها ظهرت فى عام ٢٠١٩، ضيفة شرف فى فيلم «ولاد رزق 2».

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