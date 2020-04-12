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تعليق ناري من خالد أبوبكر على منع دفن شهيدة كورونا
الأحد 12/أبريل/2020 - 12:14 ص
داليا الحسين
استنكر الإعلامي خالد أبوبكر، تجمهر عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن كانت توفت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
وقال "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، مساء السبت، أن "هذا المشهد وصمة عار، وهز مصر أجمعها اليوم.. إنها جريمة"، معقبا: "فيه حاجة تعلمناها اسمها العيب والأصول".
وأضاف: "الجهل أخطر من كل شيء، والمشهد سيبقى فى وجدانا، إنه جهل وغوغائية من بعض سكان شبرا البهو".
الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.
ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، ولايزال الجدل دائرا حتي الآن.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.
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