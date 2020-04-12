تعليق ناري من خالد أبوبكر على منع دفن شهيدة كورونا

استنكر الإعلامي خالد أبوبكر، تجمهر عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن كانت توفت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.





وقال "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، مساء السبت، أن "هذا المشهد وصمة عار، وهز مصر أجمعها اليوم.. إنها جريمة"، معقبا: "فيه حاجة تعلمناها اسمها العيب والأصول".

وأضاف: "الجهل أخطر من كل شيء، والمشهد سيبقى فى وجدانا، إنه جهل وغوغائية من بعض سكان شبرا البهو".



الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.