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أول تعليق من بيراميدز بعد تأجيل نصف نهائي الكونفدرالية

السبت 11/أبريل/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم السبت، عن تأجيل بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى.

 

وقال هانى سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إن قرار التأجيل كان متوقعا من جانب كاف، خاصة وأن جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وتابع: "وبالتالى القرار لم يكن مفاجئا على الإطلاق، والتأجيل قرار صائب ويصب فى مصلحة الجميع بهدف الحفاظ على الصحة العامة".

 

وشدد على أنه يتمنى عودة النشاط الرياضى فى أقرب وقت ممكن وأن ينتهى فيروس كورونا تماما وينجح العالم فى السيطرة على هذا الوباء القاتل.

 

وواصل: "الرياضة وكرة القدم تحديدا مهمة لجميع الشعوب وعودتها تعنى عودة الحياة مرة أخرى".

 

وأكمل: "بيراميدز عازم على المنافسة على لقب الكونفدرالية عند استئناف البطولة"، مشيرا إلى أن الفريق لديه هدف واضح ومحدد وهو التتويج باللقب.

 

واختتم: "هدفنا تحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب فى المشاركة التاريخية الأولى للنادى بالبطولة".

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