نانسى عجرم: أنا فى المطبخ ولا أفكر فى حفلات الأون لاين

بسبب الأوضاع السيئة التى يمر بها العالم على خلفية أزمة كورونا أجلت الفنانة نانسى عجرم ألبومها الجديد رغم انتهائها من تسجيله كاملا، وأشارت نانسى إلى أن الألبوم يضم عددًا من الأغنيات المصرية واللبنانية، وأنها كانت فى حيرة من ضم أغنية خليجية جديدة، لكنها تنتظر انتهاء الأزمة لطرحه كاملا.





وعن ظاهرة الحفلات الأون لاين التى لجأ إليها مجموعة من مطربى الوطن العربى نفت نانسى أن تكون ضمن قائمة النجوم الذين يفكرون فى هذه الخطوة الفترة الحالية، خاصة أنها ستتطلب وجود فرقة موسيقية بمنزلها وهذا غير مسموح نهائيا بالوقت الحالى خوفا على أهلها من عدوى فيروس كورونا كما أنها ليست فى حالة نفسية جيدة تجعلها تخرج لجمهورها لتغنى.





وتقضى نانسى وقتها فى المنزل برفقة زوجها وبناتها واعتبرت هذا الوقت فرصة لها لتجلس برفقة بناتها، وتهتم بهن كثيرا كما تقضى وقتا طويلا داخل المطبخ لتعد لهن وجباتهن المفضلة بالإضافة إلى حرصها على ممارسة الرياضة يوميا خاصة «رياضة المشى» وركوب الدراجة داخل حديقة منزلهن الخاصة، وأضافت نانسى أنها تنشغل بتربية ابنتها الثالثة «ليا» فهى تأخذ معظم وقتها.





وكشفت نانسى أنه من المتوقع وجود موسم جديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس، لكن من المبكر الحديث عنه حاليا.





على صعيد آخر ستطل نانسى عجرم على جمهورها من خلال أغنية تتر مسلسل «سكر زيادة» لنبيلة عبيد ونادية الجندى على أن تحمل الأغنية نفس عنوان العمل والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.



