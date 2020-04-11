هل يخون أحمد فتحي الأهلي وينتقل إلى الزمالك ؟

أعلن أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رفض تجديد تعاقده مع الفريق ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط فتحي، بالانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، خلال الموسم الجديد، بعدما أنهى اتفاقه بالتعاقد معهم لمدة ثلاث مواسم بداية من الموسم الجديد.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن رفض بيراميدز استكمال التعاقد مع اللاعب وإنهاء اتفاقه، بناءً على توصية من المدير الفني والذي يرغب في التعاقد مع لاعبين صغار السن.





كما ارتبط فتحي، بالانتقال إلى صفوف الزمالك، خاصةً أن الفريق الأبيض يسعى لإيجاد حل في الجبهة اليمنى والتي تأثرت برحيل التونسي حمدي النقاز مؤخرًا.





ونفى مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، ما تردد حول الدخول في مفاوضات مع فتحي، وأن الزمالك لم يتواصل مع اللاعب بالفترة الأخيرة.





من ناحية أخرى، أكد فتحي أنه لم يوقع لصفوف الزمالك ولن يرتدي القميص الأبيض في ختام مسيرته حفاظًا على ما قدمه داخل صفوف القلعة الحمراء.