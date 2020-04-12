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محافظ الدقهلية يرفض وصف مرتكبي واقعة "شبرا البهو" بالمجرمين

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:01 ص
أيمن مختار محافظ الدقهلية
أيمن مختار محافظ الدقهلية
داليا الحسين
قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه اتخذ قرارًا باستبدال اسم المدرسة الابتدائية الموجودة في القرية باسم الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا؛ لتصبح مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية، بعد واقعة رفض أهالي لقرية دفن جثمان الطبيبة سونيا المتوفاة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، مساء السبت أن كل الجهات التنفيذية في المحافظة تعاونت من أجل دفن جثمان الطبيبة سونيا المتوفاة؛ والتي رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا دفنها.

وأضاف محافظ الدقهلية: "لا استطيع وصف من رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بالمجرمين، نحن في محافظة عظيمة وشعبها محترم، وما حدث سوء فهم غير مقصود وخروج عن النص ومش حالة".

الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.

إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية، بأن بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات (طبيبة) التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن ما حدث كان استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية، تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة .

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