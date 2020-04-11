محمد حسان يغزو مواقع "السوشيال ميديا"

44 ألف متابع لقناته على "يوتيوب" خلال أسبوع فقط





فى ظل انشغال العالم على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها بأخبار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، أثار أشهر شيوخ السلفية أبو إسحاق الحوينى ومحمد حسان، أزمة جديدة على «السوشيال ميديا»، كان البطل فيها تلك المرة موقع « تويتر».





فقبل أيام، أثار قرار محمد حسان، بدخوله عالم تويتر، انتقادات العديد من رواد الموقع الأشهر للتدوينات القصيرة، لكن هناك تفاصيل خفية عن متابعى الأزمة، لأن الحساب المتواجد حاليا لم يكن أول حساب أطلقه السلفى الشهير عبر تويتر.





لكن الغريب، أنه بعد أيام من تدشين الحساب، شارك أبو إسحاق الحوينى عبر حسابه بموقع «فيس بوك» حسابا لحسان، ورحب بمبادرة دخوله تويتر، وحس متابعيه على متابعة الحساب الجديد، لكن سرعان ما تم حذف ذلك الحساب بعدها بساعات، بعد الهجوم الذى لاقاه عبر مستخدمى تويتر.





مؤيدو حسان وصفوا المتطاولين على ظهوره بعدم اتباع تعاليم الدين، وادعو انتماءهم لجماعة الإخوان المعادية لشيوخ السلفية، وبدأوا بمناقشة الهجوم عبر حساباتهم على «فيس بوك»، وكان من بينهم حساب السلفى ناصر رضوان، قال فيه: «إن فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله عمل حساب على تويتر، وفوراً ظهرت تربية الجماعة إياها بالتطاول والسباب، مفكرين إن ده دين، قلتها وسأقولها دائما، لن تنتصروا بقلة الأدب».





بعد ذلك بيومين فقط، ظهر حساب حسان الجديد، وكانت أول تويته له: «بسم الله.. وعلى بركة الله يُسعدنى أن أفتتحَ حسابى الأول والوحيد على تويتر.. سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن ينفعَ به ويجعلهُ مِنبراً مُباركاً للدَّعوةِ بحكمةٍ ورحمةٍ ولِينْ» واختتم ذلك بهاشتاج #مُحبكم_ محمد_حسان.





ليس ذلك فحسب، بل نشر حسان عنوان قناته على «يوتيوب» موضحا أنها الرسمية الوحيدة له، ودعى متابعى حسابه للاشتراك بها، وبالفعل حصلت القناة على ٤٤ ألف مشترك خلال أسبوع فقط.





وبتفقدنا تويتات حسان، لاحظنا أن أغلبها يرتكز حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما شارك صورة، فى ذكرى يوم الأرض، وقال: «فى ظل الأحداث الحالية وانشغال العالم بالفيروس، يجب ألا ننسى حق الشعب الفلسطينى فى أرضه»، مشيرا أنها ستعود بتحقيق الأخوة الإيمانية.





لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل نشر أحد فيديوهاته، التى أشار فيها إلى انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، موضحا شرعية الجلوس فى المنزل والالتزام بالإرشادات الطبية، امتثالا لقول الله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، وحث إلى عدم التشاؤم حتى لا يتشبه أحد بما كان يحدث فى الجاهلية.





واستند على أحد الأحاديث النبوية: «إذا سمعتهم به فى أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع فى أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»، لافتا إلى أن المقصود فى الحديث هو مرض الطاعون، بجانب بعض الأدعية التى خصصها لمصر وأهلها ليحفظهم الله من وباء كورونا.





وفى ذات السياق، نشر حسان مقطع فيديو آخر، وضع له عنوان «وقفات حول فيروس كورونا»، أشار خلاله إلى أن العالم عاجز عن مواجهة الفيروس، وهو مخلوق ضعيف جدا، وذلك لحكمة إلهية، لافتا أنه تعجب من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باعتباره يوم ١٥ مارس يوما وطنيا للصلاة.



