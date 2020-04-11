طبيب يفجر مفاجأة بشأن حالة أصغر مصاب بفيروس كورونا في مصر



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.











أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها، تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد "19" في مصر، موضحًا أن نتائجه جاءت سلبية وعمره 3 سنوات، وأصيب بالمرض بعد مخالطته لوالده المصاب الذي كان متواجد في إيطاليا".وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن أسرة الطفل محمد كانت مصابة بأكملها بفيروس كرورونا "، وكان لدينا طفلة أخرى تدعى مانويلا ولكنها خرجت ونتائجها سلبية وشفيت من فيروس كورونا".وأضاف رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها أن اليوم 5 أطفال خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجائحة العالمية تصيب الجميع ولكن نسب الشفاء في الأطفال جيدة ولا يعانون من أي مضاعفات ".ونوه إلى أن نتائج تحاليل الفريق الطبي بالكامل المتواجد في المستشفى سلبية، ولا يوجد به اي حالة مصابة بفيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.