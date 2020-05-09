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بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

السبت 09/مايو/2020 - 08:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، تتصدر مؤشرات البحث عبر الإنترنت اليوم السبت، حيث يرغب الكثير من الأشخاص المتقدمين لمنحة الـ 500 جنية المقدمة من وزارة القوي العاملة معرفة عن موعد صرف المنحة ورابط الاستعلام عن مسار التسجيل، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقامت وزارة القوي العاملة بصرف تلك المنحة للعمالة غير المنتظمة، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف، نتيجة لفيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في جميع أنحاء العالم، ما جعل الدول تتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وصحة مواطنيها كما فعلت مصر، والتي منها فرض حظر التجوال في البلاد، وتعليق المدارس، وتخفيفًا من الدولة على مواطنيها وتسهيلًا لهم، فى ظل تلك الأزمة قامت بصرف 500 جنية كل شهر لجميع العمال الذين يعملون باليومية، لمدة ثلاثة أشهر.

وقال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن عند تسليم الدفعة الأولى التي ستصرف لأكثر من مليون ونصف عامل، من منحة الوزارة للعمالة غير المنتظمة، سيتم تسليم فيزا بريد atm مجانًا للمستحقين لهذا الدعم، ليتمكن الجميع من صرف تلك الأموال في الشهور التالية من خلال ماكينات الصرف الآلي، لمنع التزاحم والتكدس في مكاتب البريد للحفاظ على سلامة المواطنين.

رابط الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

قامت وزارة القوي العاملة بإطلاق ميزة جديدة تتيح للمتقدمين لمنحة الوزارة للعمالة غير المنتظمة الاستعلام عن المنحة عبر رابط مخصص يمكن استخدامة بوضع الرقم القومي ومعرفه هل تم قبولهم أم لا أو ما زال جاري الاستعلام عنهم، وتيسيرًا على الجميع وللحفاظ على المواطنين من التجمعات أو التزاحم سمحت بإظهار نتائج الإٍستعلامات إلكترونيًا، وكل من يتم قبولهم سيتم مراسلتهم عبر رسائل الهاتف المحمول النصية لتحديد أماكن استلام المنحة والموعد.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

1- الدخول على هذا رابط اضغط هنا.

2- وضع الرقم القومي في المكان المخصص له .

3- الضغط على "بحث".

وبعد اتباع الخطوات، ستظهر لك رسالة بالاستحقاق أو عدم الاستحقاق أو جار الاستعلام.

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