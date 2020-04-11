نجم هاري بوتر روبرت غرينت ينتظر مولوده الأول

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ينتظر روبرت غرينت نجم "هاري بوتر" وزوجته جورجيا غروم ينتظران مولود جديد،وكانت علاقة "غرينت" ب"غروم" بعيدة عن الأضواء إلى أن قرر روبرت أن يعلم الصحافة عن علاقتهما.



ويعتبر روبرت غرينت هو ثالث أبطال قصة "هاري بوتر" مع دانيال رادكليف وغيما واتسون والتي تلقى دائما إعجاب الجماهير وتتمتع بالشهرة.



ويحكي الجزء الأخير من سلسلة أفلام "هاري بوتر" عن بحثهم على أحجار الهوكوروكس والتي يقوم باستغلالها فولدمورت ليحتفظ بهما لحياته لكي لا يستحيل قتله إذا اجتمعا سويا والذي يستطيع في هاري بتحطيم بعضها لكي لا يصل إليها فولدمورت.



يذكر أن سلسلة هاري بوتر من إخراج دافيد ياتس والذي يشارك في بطولته دانيل رادكليف، روبرت جرينت، إيما واطسون، ورالف فينيس