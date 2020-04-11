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دوللي شاهين تشارك في حملة 'خليك في البيت'

السبت 11/أبريل/2020 - 11:08 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
روان هيثم
شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين في حملة موقع ''الفجر"، للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا المستجد وتحمل هذه الحملة اسم "خليك في البيت".

ونشرت الفنانة دوللي شاهين هذه الصورة عن طريق خاصية الأستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "شاهين" في مسلسل "راس الغول"، وقامت بتجسيد شخصية "دكتورة"، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من محمد الشقنقيري، هبة عبد الغني، مصطفى أبو سريع، صبري عبد المنعم، بيومي فؤاد، محمد عادل، رامي وحيد، محمد شاهين، تأليف شريف بدر الدين، وائل حمدي، إخراج أحمد سمير فرج، محمد عصام فؤاد.

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