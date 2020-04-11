كاميليا ورد تشارك في مبادرة الفجر الفني "خليك في بيتك"

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شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد في الحملة التي أطلقها الفجر الفني، وذلك بعنوان خليك في بيتك لدعم البلاد في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.



وتستعد كاميليا لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "ليلة"، ونشرت مجموعة من الصور الخاصة بها وشوقت جمهورها لها.



وكانت كاميليا قد كشفت من قبل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن أغنية "ليلة" ستكون باللهجة المصرية، وإنها حريصة على أن تتكتم على باقي التفاصيل لأنها ستكون بمثابة مفاجأة لمحبيها.



جدير بالذكر أن أغنية "ليلة" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ومن كلمات محمد رمضان ومن ألحان محمد عبية والكليب من إخراج زياد خوري.