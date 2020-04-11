كريم فهمي يطرح برومو مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه"

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نشر الفنان كريم فهمي، برومو مسلسل "ونحب تاني ليه"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، وذلك بعد طرح الوستر الدعائي للمسلسل حيث ظهر فيه كريم فهمي و شريف منير وتتوسطتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان 2020 لتدحل به السباق الرمضاني.



وجات ردرد متابعيه إيجابيهن وهنأ الفنان كريم فهمي كلا من الفنان حسن الردار، محمد أنور، محمود عبد العزيز، حمدي الميرغني، نيكولا معوض و محمد عبدالرحمن، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية التي تناقش الكثيرمن قضايا المرأة، المسلسل إخراج مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، ويشارك "فهمي" في هذا العمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، أحمد سعيد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، إسلام جمال، تارا عماد، صبا الرفاعي.



ومن ناحية أخرى يشارك الفنان كريم فهمي في فيل "ديدو"، والذي ينتظر طرحه بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل، ويشاركه هذا العمل أحمد فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي وحمادة هلال، تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.