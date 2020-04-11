Advertisements

كريم فهمي يطرح برومو مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه"

السبت 11/أبريل/2020 - 11:10 م
كريم فهمي
كريم فهمي
شيماء يونس
نشر الفنان كريم فهمي، برومو مسلسل "ونحب تاني ليه"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، وذلك بعد طرح الوستر الدعائي للمسلسل حيث ظهر فيه كريم فهمي و شريف منير وتتوسطتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان 2020 لتدحل به السباق الرمضاني.

وجات ردرد متابعيه إيجابيهن وهنأ الفنان كريم فهمي كلا من الفنان حسن الردار، محمد أنور، محمود عبد العزيز، حمدي الميرغني، نيكولا معوض و محمد عبدالرحمن، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية التي تناقش الكثيرمن قضايا المرأة، المسلسل إخراج مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، ويشارك "فهمي" في هذا العمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، أحمد سعيد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، إسلام جمال، تارا عماد، صبا الرفاعي.

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان كريم فهمي في فيل "ديدو"، والذي ينتظر طرحه بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل، ويشاركه هذا العمل أحمد فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي وحمادة هلال، تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ يوم

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على شروط فايلر لتجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في صورة جديدة من كواليس "هنحب تاني ليه"

ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها على "إنستجرام"

شريف منير بصحبة المخرج مصطفى فكري من كواليس مسلسل "ونجب تاني ليه"

أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز

عماد رشاد دكتور مخ وأعصاب في مسلسل "ونحب تاني ليه"

رغم أزمة كورونا.. ياسمين عبد العزيز تسافر للعين السخنة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي