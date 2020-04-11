اتحاد الكرة يتحدث عن تعديلات في لائحة الموسم المقبل

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تحدث جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصرية عن إجراء تعديلات في لائحة المسابقات للموسم المقبل.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"أثير هذه الأيام موضوع مهم جدا وهو ملف قيد اللاعبين الأجانب وشمال إفريقيان والرؤية واضحة بانه سيتم تقليص العدد في الموسم المقبل وباعتبار لاعبي شمال إفريقيا لاعبي أجانب".



وتابع :"دائما ما يحدث تعديل في اللائحة في شهر يونيو قبل بداية الموسم الجديد، ولو كان الأمر يسير بصورة طبيعية في الدوري كان سيتم تعديل اللائحة للموسم الجديد".



وواصل :"دراسة هذا الأمر في شهر يونيو المقبل أو إقرارها صعب للغاية لأن الموسم الحالي لا يزال جاريا ولا يعلم أحد متى ينتهي".



وأشار :"هناك اتجاه لإجراء التعديلات في اللائحة، لكن السؤال هل هناك بعض البنود التي تحتاج للمناقشة مع الجمعية العمومية أم لا".

