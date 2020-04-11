Advertisements

اتحاد الكرة يتحدث عن تعديلات في لائحة الموسم المقبل

السبت 11/أبريل/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصرية عن إجراء تعديلات في لائحة المسابقات للموسم المقبل.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"أثير هذه الأيام موضوع مهم جدا وهو ملف قيد اللاعبين الأجانب وشمال إفريقيان والرؤية واضحة بانه سيتم تقليص العدد في الموسم المقبل وباعتبار لاعبي شمال إفريقيا لاعبي أجانب".

وتابع :"دائما ما يحدث تعديل في اللائحة في شهر يونيو قبل بداية الموسم الجديد، ولو كان الأمر يسير بصورة طبيعية في الدوري كان سيتم تعديل اللائحة للموسم الجديد".

وواصل :"دراسة هذا الأمر في شهر يونيو المقبل أو إقرارها صعب للغاية لأن الموسم الحالي لا يزال جاريا ولا يعلم أحد متى ينتهي".

وأشار :"هناك اتجاه لإجراء التعديلات في اللائحة، لكن السؤال هل هناك بعض البنود التي تحتاج للمناقشة مع الجمعية العمومية أم لا".

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على شروط فايلر لتجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 11 / 4 / 2020: حسم مصير أحمد فتحي.. فايلر يطرد 5 لاعبين.. الأهلي يصفع الزمالك في كبرى الصفقات الصيفية

منذ ساعة و نصف

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حسم مصير أحمد فتحي من التجديد مع الأهلي

منذ ساعتين

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي