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حقك علينا.. عمرو مصطفى يوجه رسالة للدكتورة المتوفية بسبب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:12 م
أرشيفية
أرشيفية
أماني سلام
حرص الملحن عمرو مصطفى، على توجيه رسالة للدكتورة التي توفيت صباح اليوم نتجية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "حقك علينا ..الف رحمه ونور لروحك وروح كل شهداء الواجب
وكل الشكر والتقدير للاطباء والممرضين الشرفاء فى كل بقاع الأرض".

يشار إلي أن عمرو مصطفى، من أكثر الفنانين التي تدعم الأطباء ووزارة الصحة في أزمة فيروس كورونا المستجد، وينصح دائما الجمهور بعدم الخروج المنازل لعدم التجمعات والحافظ على سلامة المواطنين.

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